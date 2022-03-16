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Жителям села в Бурятии произвели перерасчёт за аварию на котельной

Жителям села в Бурятии произвели перерасчёт за аварию на котельной
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В деле разбиралась прокуратура

В декабре 2021 года в связи с аварийной работой электрооборудования на котельной в селе Гусиное Озеро произошло снижение температуры теплоносителя в системе.

Как выяснила прокурорская проверка, длительность устранения аварии была связана с отсутствием в штате теплоснабжающей организации квалифицированного персонала.

Руководителю организации внесено представление, которое удовлетворено. Потребителям произведён перерасчёт за коммунальную услугу на сумму 47 тысяч рублей.

Кроме того, в отношении теплоснабжающей организации, эксплуатирующей котельную, возбуждено административное дело. Юридическому лицу назначен штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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