В деле разбиралась прокуратура
В декабре 2021 года в связи с аварийной работой электрооборудования на котельной в селе Гусиное Озеро произошло снижение температуры теплоносителя в системе.
Как выяснила прокурорская проверка, длительность устранения аварии была связана с отсутствием в штате теплоснабжающей организации квалифицированного персонала.
Руководителю организации внесено представление, которое удовлетворено. Потребителям произведён перерасчёт за коммунальную услугу на сумму 47 тысяч рублей.
Кроме того, в отношении теплоснабжающей организации, эксплуатирующей котельную, возбуждено административное дело. Юридическому лицу назначен штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Жителям села в Бурятии произвели перерасчёт за аварию на котельной
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