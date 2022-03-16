 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 марта

15 марта

Популярное

В Улан-Удэ диабетика не обеспечивали «расходниками» к инсулиновой помпе

В Улан-Удэ диабетика не обеспечивали «расходниками» к инсулиновой помпе
Общество,  Фото:pixabay.com.
Больной обратился в прокуратуру

Житель Улан-Удэ обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку о необеспечении его расходными материалами к медицинскому изделию.

Установлено, что заявитель страдает сахарным диабетом 1 типа. В 2016 году пациенту по направлению врачебной комиссии бесплатно поставлена инсулиновая помпа, однако расходные материалы к ней не предоставлялись по причине отсутствия у лица инвалидности.

Пользоваться медицинским изделием по назначению невозможно без расходных материалов. В этой связи улан-удэнец вынужден приобретать их самостоятельно.

Прокуратура направила в суд иск об обязании министерства здравоохранения республики, городской поликлиники № 3 организовать бесплатное обеспечение горожанина расходными материалами к инсулиновой помпе.

Октябрьский районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец предстанет перед судом за сбыт фальшивок
Улан-удэнец предстанет перед судом за сбыт фальшивок
Общество, 16.03.2022
Мужчине грозит до восьми лет колонии 
В Чите пройдёт первый фестиваль по развитию велокультуры
В Чите пройдёт первый фестиваль по развитию велокультуры
Общество, 16.03.2022
В программе мероприятия запланированы гонки и экстрим-площадка
В Бурятии проведут месячник охраны труда
В Бурятии проведут месячник охраны труда
Общество, 16.03.2022
Традиционное мероприятие состоится в течение апреля
В Бурятии температура опускалась до -37 градусов
В Бурятии температура опускалась до -37 градусов
Общество, 16.03.2022
В регионе по-прежнему ветреная погода
В Улан-Удэ отметят День поэзии интеллектуальной игрой
В Улан-Удэ отметят День поэзии интеллектуальной игрой
Общество, 15.03.2022
К участию приглашаются знатоки поэзии и рифмы
Чита примет первенство ДФО по волейболу
Чита примет первенство ДФО по волейболу
Общество, 15.03.2022
В соревнованиях примут участие юноши и девушки до 18 лет
В Иркутской области проведут шаманские обряды для военных
В Иркутской области проведут шаманские обряды для военных
Общество, 15.03.2022
Обряд защиты земляков пройдёт около Шишкинских писаниц
В Улан-Удэ состоятся лыжные гонки памяти Павла Маркова
В Улан-Удэ состоятся лыжные гонки памяти Павла Маркова
Общество, 15.03.2022
Соревнования пройдут на лыжной базе ВСГУТУ
В Забайкалье объявлен конкурс «Мистер и Миссис Этно»
В Забайкалье объявлен конкурс «Мистер и Миссис Этно»
Общество, 15.03.2022
Мероприятие пройдёт в дистанционном формате
В Иркутской области организовали праздник двойняшек
В Иркутской области организовали праздник двойняшек
Общество, 15.03.2022
В торжестве приняли участие 16 семей
Супруги из Забайкалья отметили 62-ю годовщину свадьбы
Супруги из Забайкалья отметили 62-ю годовщину свадьбы
Общество, 15.03.2022
Её также называют «аквамариновая свадьба»
Флешмоб на льду Байкала открыл Год Ангары
Флешмоб на льду Байкала открыл Год Ангары
Общество, 15.03.2022
В акции участвовало около 300 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^