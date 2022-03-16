В Улан-Удэ диабетика не обеспечивали «расходниками» к инсулиновой помпе

Больной обратился в прокуратуру



Житель Улан-Удэ обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку о необеспечении его расходными материалами к медицинскому изделию.



Установлено, что заявитель страдает сахарным диабетом 1 типа. В 2016 году пациенту по направлению врачебной комиссии бесплатно поставлена инсулиновая помпа, однако расходные материалы к ней не предоставлялись по причине отсутствия у лица инвалидности.



Пользоваться медицинским изделием по назначению невозможно без расходных материалов. В этой связи улан-удэнец вынужден приобретать их самостоятельно.



Прокуратура направила в суд иск об обязании министерства здравоохранения республики, городской поликлиники № 3 организовать бесплатное обеспечение горожанина расходными материалами к инсулиновой помпе.



Октябрьский районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

