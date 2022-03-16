Больной обратился в прокуратуру
Житель Улан-Удэ обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку о необеспечении его расходными материалами к медицинскому изделию.
Установлено, что заявитель страдает сахарным диабетом 1 типа. В 2016 году пациенту по направлению врачебной комиссии бесплатно поставлена инсулиновая помпа, однако расходные материалы к ней не предоставлялись по причине отсутствия у лица инвалидности.
Пользоваться медицинским изделием по назначению невозможно без расходных материалов. В этой связи улан-удэнец вынужден приобретать их самостоятельно.
Прокуратура направила в суд иск об обязании министерства здравоохранения республики, городской поликлиники № 3 организовать бесплатное обеспечение горожанина расходными материалами к инсулиновой помпе.
Октябрьский районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ диабетика не обеспечивали «расходниками» к инсулиновой помпе
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