В районе Бурятии бывшим работникам детсада не выплатили сверхурочные

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Двое бывших работников Харашибирского дошкольного образовательного учреждения обратились в прокуратуру Мухоршибирского района Бурятии с заявлением о несоблюдении их трудовых прав.



Установлено, что заявителям за период работы с 1 сентября по 18 октября 2021 года не произведены начисление и выплата заработной платы за сверхурочную работу. При прекращении трудового договора и окончательном расчёте оплата сверхурочных также не выплачена.



Начальнику управления образования Мухоршибирского района внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. После прокурорского вмешательства бывшим работникам произведена выплата зарплаты за сверхурочную работу в сумме 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратура Бурятии.

