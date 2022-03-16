В дело вмешалась прокуратура
Двое бывших работников Харашибирского дошкольного образовательного учреждения обратились в прокуратуру Мухоршибирского района Бурятии с заявлением о несоблюдении их трудовых прав.
Установлено, что заявителям за период работы с 1 сентября по 18 октября 2021 года не произведены начисление и выплата заработной платы за сверхурочную работу. При прекращении трудового договора и окончательном расчёте оплата сверхурочных также не выплачена.
Начальнику управления образования Мухоршибирского района внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. После прокурорского вмешательства бывшим работникам произведена выплата зарплаты за сверхурочную работу в сумме 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратура Бурятии.
В районе Бурятии бывшим работникам детсада не выплатили сверхурочные
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