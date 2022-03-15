Ещё четыре детсада построят в Улан-Удэ

Общество, Фото: сайт администрации г. Улан-Удэ



Их возведут в микрорайонах Тулунжа и Старый Зеленый



В Улан-Удэ появятся ещё четыре детских сада - уже разработана проектная документация на их строительство по улице Юности в микрорайоне Тулунжа и улице Гармаева в микрорайоне Старый Зелёный, сообщили в комитете по строительству администрации г. Улан-Удэ.



Детские сады будут строиться по типовому проекту, каждый будет рассчитан на 280 детей всех групп возрастов.



Типовой проект будущего здания предполагает наличие раздевальных, игровых, спален, буфетов, в них также предусмотрены музыкальные залы, залы для физкультурных занятий, кабинет логопеда и многое другое.



Отмечается, что в этом году по нацпроекту «Демография» завершается строительство двух детских садов по улицам Конечная и Лермонтова. Готовятся к открытию три сада, построенные в прошлом году – это «Калинка» по улице Боевой, «Ёлочка» в микрорайоне Забайкальский и «Зорька» в микрорайоне Дивизионный. 17 марта состоится первое комплектование в эти детсады.



В 2022 году в рамках нацпроекта будет обеспечено 560 дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Всего с 2019 года построено и открыто 14 детских садов в Улан-Удэ на 3,5 тысячи мест.