Ещё четыре детсада построят в Улан-Удэ
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Их возведут в микрорайонах Тулунжа и Старый Зеленый
В Улан-Удэ появятся ещё четыре детских сада - уже разработана проектная документация на их строительство по улице Юности в микрорайоне Тулунжа и улице Гармаева в микрорайоне Старый Зелёный, сообщили в комитете по строительству администрации г. Улан-Удэ.
Детские сады будут строиться по типовому проекту, каждый будет рассчитан на 280 детей всех групп возрастов.
Типовой проект будущего здания предполагает наличие раздевальных, игровых, спален, буфетов, в них также предусмотрены музыкальные залы, залы для физкультурных занятий, кабинет логопеда и многое другое.
Отмечается, что в этом году по нацпроекту «Демография» завершается строительство двух детских садов по улицам Конечная и Лермонтова. Готовятся к открытию три сада, построенные в прошлом году – это «Калинка» по улице Боевой, «Ёлочка» в микрорайоне Забайкальский и «Зорька» в микрорайоне Дивизионный. 17 марта состоится первое комплектование в эти детсады.
В 2022 году в рамках нацпроекта будет обеспечено 560 дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Всего с 2019 года построено и открыто 14 детских садов в Улан-Удэ на 3,5 тысячи мест.
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