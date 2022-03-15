Баскетболистки Бурятии стали призёрами чемпионата ДФО

Команда из Кабанского района поднялась на третью ступень пьедестала
Со 2 по 11 марта в столице Забайкальского края прошёл финал чемпионата Дальневосточного федерального округа школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет». В соревнованиях приняли участие семь команд: Бурятия, Сахалинская область, Еврейский автономный округ, Приморский, Камчатский, Амурский и Забайкальский края. Команду Бурятии представляли девушки из Каменского лицей имени В.Е. Кожевина Кабанского района.
Финал чемпионата ДФО завершился 11 марта. Самыми напряжёнными матчами стали поединки за «бронзу» турнира. В матче за третье место среди команд девушек хозяйки площадки спортсменки Забайкальского края (Шилкинский район) противостояли баскетболисткам из Бурятии. В результате спортсменки из Кабанского района одержали победу в этой схватке и установили личный рекорд – поднялись на третью ступень пьедестала почёта чемпионата Дальневосточного федерального округа.
Лидерство второй год подряд удержала команда из Приморского края (Черниговский район). В финале они уверенно переиграли баскетболисток из Сахалинской области (г. Южно-Сахалинск). Об этом сообщает пресс-служба школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
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