В Бурятии температура опускалась до -37 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В регионе по-прежнему ветреная погода



По данным Бурятского гидрометцентра, 16 марта по республике малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -25,-30, местами -19,-24, по северу и юго-западу -32,-37, днём -7,-12, по юго-западу и югу до -2, по северу местами -14,-19.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -25,-27, днём -7,-9.

