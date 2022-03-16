В регионе по-прежнему ветреная погода
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 марта по республике малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -25,-30, местами -19,-24, по северу и юго-западу -32,-37, днём -7,-12, по юго-западу и югу до -2, по северу местами -14,-19.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -25,-27, днём -7,-9.
В Бурятии температура опускалась до -37 градусов
Общество, Фото:
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