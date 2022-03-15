В Иркутске появился портрет-барельеф Валентина Распутина

Общество, Фото: пресс-служба Иркутского краеведческого музея

Он расположен во дворе музея писателя



Портрет-барельеф известного российского прозаика Валентина Распутина открыли сегодня, 15 марта, в Иркутске. Торжественная церемония состоялась в день рождения писателя, сегодня ему исполнилось бы 85 лет.



Барельеф изготовлен из полимерных материалов по фотографиям писателя. Его авторы – заслуженные художники России Аркадий и Наталия Лодяновы. За эту работу они были удостоены премии губернатора за достижения в области культуры и искусства. Барельеф расположен во дворе экспозиционного отдела «Музей В.Г. Распутина» Иркутского областного краеведческого музея Н.Н. Муравьева-Амурского.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, кроме этого, состоялось открытие стендовой выставки, рассказывающей о театральных постановках по произведениям писателя. Также в музее Распутина прошёл традиционный День открытых дверей.

