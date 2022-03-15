 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 марта

14 марта

Популярное

В Иркутске появился портрет-барельеф Валентина Распутина

В Иркутске появился портрет-барельеф Валентина Распутина
Общество,  Фото:пресс-служба Иркутского краеведческого музея
Он расположен во дворе музея писателя

Портрет-барельеф известного российского прозаика Валентина Распутина открыли сегодня, 15 марта, в Иркутске. Торжественная церемония состоялась в день рождения писателя, сегодня ему исполнилось бы 85 лет.

Барельеф изготовлен из полимерных материалов по фотографиям писателя. Его авторы – заслуженные художники России Аркадий и Наталия Лодяновы. За эту работу они были удостоены премии губернатора за достижения в области культуры и искусства. Барельеф расположен во дворе экспозиционного отдела «Музей В.Г. Распутина» Иркутского областного краеведческого музея Н.Н. Муравьева-Амурского.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, кроме этого, состоялось открытие стендовой выставки, рассказывающей о театральных постановках по произведениям писателя. Также в музее Распутина прошёл традиционный День открытых дверей.
Иркутск юбилей барельеф писатели литература музей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске появился портрет-барельеф Валентина Распутина
В Иркутске появился портрет-барельеф Валентина Распутина
Общество, 15.03.2022
Он расположен во дворе музея писателя
Борцы Бурятии завоевали 24 медали всероссийского турнира
Борцы Бурятии завоевали 24 медали всероссийского турнира
Общество, 15.03.2022
В Улан-Удэ завершились соревнования памяти генерал-майора Ильи Балдынова
Жительнице Ангарска исполнилось 103 года
Жительнице Ангарска исполнилось 103 года
Общество, 15.03.2022
Именинница родилась в далёком 1919 году
В Бурятии запустили сайт для семей с детьми
В Бурятии запустили сайт для семей с детьми
Общество, 15.03.2022

На сайте можно узнать информацию о выплатах
Ещё четыре детсада построят в Улан-Удэ
Ещё четыре детсада построят в Улан-Удэ
Общество, 15.03.2022

Их возведут в микрорайонах Тулунжа и Старый Зеленый
В Бурятии на музыкальный конкурс «Найдал» подали рекордное число заявок
В Бурятии на музыкальный конкурс «Найдал» подали рекордное число заявок
Общество, 15.03.2022
Для участия в конкурсе юным музыкантам потребуется подготовить исполнение пяти крупных произведений
Цирк Бурятии представит новый спектакль в Хабаровске
Цирк Бурятии представит новый спектакль в Хабаровске
Общество, 15.03.2022

С 26 апреля по 17 марта там покажут премьерный спектакль «ZАМ-LIFE»
Школы Улан-Удэ скоро уйдут на каникулы
Школы Улан-Удэ скоро уйдут на каникулы
Общество, 15.03.2022
Каникулы продлятся неделю
Глава Бурятии провёл «час образования» в лицее-интернате Улан-Удэ
Глава Бурятии провёл «час образования» в лицее-интернате Улан-Удэ
Общество, 15.03.2022
Алексей Цыденов встретился с педагогами одарённых детей
В Забайкалье задержали контрабандиста со слитками золота
В Забайкалье задержали контрабандиста со слитками золота
Общество, 15.03.2022

Мужчина пытался вывезти слитки стоимостью более 20 млн рублей
В Улан-Удэ отлавливают собак в усиленном режиме
В Улан-Удэ отлавливают собак в усиленном режиме
Общество, 15.03.2022
В этом году планируют отловить 3981 безнадзорных животных
В Улан-Удэ жители Поселья и Сужи получат водоснабжение
В Улан-Удэ жители Поселья и Сужи получат водоснабжение
Общество, 15.03.2022
Около 42 тысяч жителей отдалённых микрорайонов обеспечат водой
В Монголии отпраздновали фестиваль орлиной охоты
В Монголии отпраздновали фестиваль орлиной охоты
Общество, 15.03.2022
В стране возрождают традиции и обычаи орлиной охоты казахского народа
Не пропускайте ревакцинацию – сохраните иммунитет против COVID-19
Не пропускайте ревакцинацию – сохраните иммунитет против COVID-19
Общество, 15.03.2022
Именно сейчас, в период затишья между волнами коронавируса, важно вовремя пройти ревакцинацию и вакцинацию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^