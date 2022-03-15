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Цирк Бурятии представит новый спектакль в Хабаровске

Цирк Бурятии представит новый спектакль в Хабаровске
Общество,  Фото:пресс-служба цирка Бурятии

С 26 апреля по 17 марта там покажут премьерный спектакль «ZАМ-LIFE»

В Хабаровском краевом цирке артисты государственного цирка Бурятии с 26 апреля по 17 марта представят зрителям премьеру нового спектакля «ZАМ-LIFE» (12+).

Как сообщает пресс-служба цирка, хаборавчан ожидает незабываемое зрелище, удивительные аттракционы, титулованные артисты, авторские декорации и эксклюзивные костюмы – цирковой спектакль с единой сюжетной линией.

Проект «ZAM-LIFE» (ПУТЬ-ЖИЗНЬ) - пластический спектакль-мистерия в одном действии, не вписывающееся в рамки ни одного существующего циркового жанра. Здесь стираются границы между драматическим и физическим театром, цирком и хореографией, где трюки - не только эффектные приемы, но и средство повествования и раскрытия внутреннего мира персонажей.

В сюжетную линию вплетены уникальные цирковые номера, представленные в лучших традициях государственного цирка Бурятии.

Автор идеи и главный режиссер постановки - Олег Юмов, художественный руководитель проекта -Туяна Догданова.
Бурятский цирк гастроли премьера

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