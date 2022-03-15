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В Забайкалье объявлен конкурс «Мистер и Миссис Этно»

В Забайкалье объявлен конкурс «Мистер и Миссис Этно»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятие пройдёт в дистанционном формате

С 18 по 21 марта в дистанционном режиме в Агинском Бурятском округе состоится открытый межмуниципальный конкурс «Мистер и Миссис Этно-2022». Мероприятие пройдёт в рамках Года культурного наследия народов России.

К участию приглашаются представители национальных диаспор Забайкальского края. Допускается группа поддержки для совместного выступления представителями национальностей, мастерами художественных промыслов, аутентичными фольклорными ансамблями, представляющими традиции народов, проживающих на территории региона.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Мистер Этно» и «Миссис Этно». Участники представляют видеозаписи с демонстрацией конкурсных работ по следующим заданиям: «Визитная карточка», «Национальное творчество» и «Кулинарный конкурс».

С 18 по 21 марта пройдёт приём заявок и видеозаписей участников на e-mail: agacnt@mail.ru. С 23 по 24 марта состоятся просмотр членами жюри работ и подведение итогов. 25 марта будет проведена церемония награждения. Лауреаты получат дипломы и денежные призы.

С положением можно ознакомиться на центра развития бурятской культуры Забайкальского края, сообщает пресс-служба ЦРБК.

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Агинский Бурятский округ Забайкальский край национальная культура конкурс красоты конкурс диаспора

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