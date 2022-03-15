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Глава Бурятии провёл «час образования» в лицее-интернате Улан-Удэ

Глава Бурятии провёл «час образования» в лицее-интернате Улан-Удэ
Общество,  Фото:сайт минобразования Бурятии

Алексей Цыденов встретился с педагогами одарённых детей

В Улан-Удэ на базе лицея-интерната для одарённых детей № 61 состоялось совещание «час образования», посвященное актуальным вопросам образовательного процесса и перспективам развития учебного заведения, сообщается на сайте минобразования Бурятии.

В мероприятии приняли участие Глава Бурятии Алексей Цыденов, врио министра образования и науки республики Валерий Поздняков.

На совещании они обсудили вопросы развития олимпиадного движения в Бурятии, популяризации истории родного края в общеобразовательных организациях и кадровые вопросы.

- Назрела необходимость создания нового учебно-методического пособия для обучающихся общеобразовательных школ по истории Бурятии, работа над которым начнется в этом году. Новый учебно-методический комплект будет разработан к 100-летию Республики Бурятия, - заявил врио министра.

Что касается кадрового вопроса, Алексей Цыденов поручил ведомству разработать введение дополнительного коэффициента для педагогов, работающих с одаренными детьми.

- С детьми, которым требуется повышенная подготовка, должны работать учителя высокого уровня квалификации. Высококлассных специалистов необходимо обеспечить достойной заработной платой, - согласился Валерий Поздняков.

Отмечается, что из года в год лицей-интернат №61 выпускает большое количество медалистов, поступающих в ведущие вузы страны, участников всероссийских и международных олимпиад.
Алексей Цыденов педагоги

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