В Иркутске временно ограничат движение большегрузов

Меры будут действовать по 3 мая



С 4 апреля по 3 мая в Иркутске введут временные ограничения на движение транспортных средств с грузом или без груза, с нагрузкой на ось, превышающей 6 тонн. Меры будут действовать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.



Ограничения касаются следующих объектов:

- ул. 2-я Батарейная на участке от путепровода через ж/д пути на станции «Батарейная» до Московского тракта;

- подход к Иркутску км 1867+000 – км 1867+950;

- подход к Иркутску км 1867+950 – км 1868+900;

- подход к Иркутску км 1868+900 – км 1873+000;

- ул. Трактовая;

- Ново-Ленинская объездная автодорога с развязками;

- ул. Маршала Конева на участке от границы города Иркутска до бул. Рябикова;

- бул. Рябикова на участке от дома №31б до ул. Сергеева;

- ул. Сергеева;

- объездная дорога мкр. Первомайский – мкр. Университетский.



Меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорог. До начала введения ограничений на объектах установят информационные щиты и дорожные знаки.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, временные ограничения движения не распространяются:

- на международные перевозки грузов;

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

- на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог;

- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных средств, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов.

