Меры будут действовать по 3 мая
С 4 апреля по 3 мая в Иркутске введут временные ограничения на движение транспортных средств с грузом или без груза, с нагрузкой на ось, превышающей 6 тонн. Меры будут действовать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Ограничения касаются следующих объектов:
- ул. 2-я Батарейная на участке от путепровода через ж/д пути на станции «Батарейная» до Московского тракта;
- подход к Иркутску км 1867+000 – км 1867+950;
- подход к Иркутску км 1867+950 – км 1868+900;
- подход к Иркутску км 1868+900 – км 1873+000;
- ул. Трактовая;
- Ново-Ленинская объездная автодорога с развязками;
- ул. Маршала Конева на участке от границы города Иркутска до бул. Рябикова;
- бул. Рябикова на участке от дома №31б до ул. Сергеева;
- ул. Сергеева;
- объездная дорога мкр. Первомайский – мкр. Университетский.
Меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорог. До начала введения ограничений на объектах установят информационные щиты и дорожные знаки.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, временные ограничения движения не распространяются:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог;
- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных средств, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов.
В Иркутске временно ограничат движение большегрузов
Общество, Фото:
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