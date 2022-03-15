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Флешмоб на льду Байкала открыл Год Ангары

Флешмоб на льду Байкала открыл Год Ангары
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
В акции участвовало около 300 человек

Участники ледового перехода «Встреча с Байкалом» торжественно открыли Год Ангары. В поддержку события участники ледового перехода устроили флешмоб на льду Байкала. Они выстроились в слово «Ангара» и символ «сердце» рядом – в знак любви к реке, единственной дочери Байкала.

В мероприятии приняли участие около 300 человек. Среди них – студенты и преподаватели вузов и техникумов, представители науки, экологических организаций, бизнес-сообщества и волонтёрских объединений. Мероприятие также поддержали сотрудники администрации города Иркутска.

Участники ледового перехода стартовали со станции «Иркутск-Пассажирский». Доехав до станции «Темная Падь», они спустились к посёлку Старая Ангасолка, расположенному на Кругобайкальской железной дороге. Отсюда по льду озера все собравшиеся выдвинулись в сторону Слюдянки. Общая протяжённость пешеходного маршрута составила более 15 километров.

– В пути от Иркутска до Старой Ангасолки волонтёры нашего молодёжного экоцентра и специалисты Заповедного Прибайкалья провели «экологический урок». Они рассказывали о природных и культурных ценностях Байкальского региона, вручали спецвыпуск дневника о соблюдении безопасности и этикете поведения на Байкале, а также организовали познавательные игры, викторины и конкурсы, – рассказала председатель президиума Иркутского областного отделения всероссийского общества охраны природы, член общественной палаты города Иркутска Вера Шлёнова.

Напомним, главная цель ледового перехода – экологическое и патриотическое воспитание, продвижение идей здорового образа жизни. Безопасность при проведении массового мероприятия обеспечивали Слюдянское подразделение Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС, центр медицины катастроф и спелеологический клуб «Мечта». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

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