Флешмоб на льду Байкала открыл Год Ангары

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В акции участвовало около 300 человек



Участники ледового перехода «Встреча с Байкалом» торжественно открыли Год Ангары. В поддержку события участники ледового перехода устроили флешмоб на льду Байкала. Они выстроились в слово «Ангара» и символ «сердце» рядом – в знак любви к реке, единственной дочери Байкала.



В мероприятии приняли участие около 300 человек. Среди них – студенты и преподаватели вузов и техникумов, представители науки, экологических организаций, бизнес-сообщества и волонтёрских объединений. Мероприятие также поддержали сотрудники администрации города Иркутска.



Участники ледового перехода стартовали со станции «Иркутск-Пассажирский». Доехав до станции «Темная Падь», они спустились к посёлку Старая Ангасолка, расположенному на Кругобайкальской железной дороге. Отсюда по льду озера все собравшиеся выдвинулись в сторону Слюдянки. Общая протяжённость пешеходного маршрута составила более 15 километров.



– В пути от Иркутска до Старой Ангасолки волонтёры нашего молодёжного экоцентра и специалисты Заповедного Прибайкалья провели «экологический урок». Они рассказывали о природных и культурных ценностях Байкальского региона, вручали спецвыпуск дневника о соблюдении безопасности и этикете поведения на Байкале, а также организовали познавательные игры, викторины и конкурсы, – рассказала председатель президиума Иркутского областного отделения всероссийского общества охраны природы, член общественной палаты города Иркутска Вера Шлёнова.



Напомним, главная цель ледового перехода – экологическое и патриотическое воспитание, продвижение идей здорового образа жизни. Безопасность при проведении массового мероприятия обеспечивали Слюдянское подразделение Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС, центр медицины катастроф и спелеологический клуб «Мечта». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



