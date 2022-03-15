В Иркутской области организовали праздник двойняшек

Общество, Фото: служба ЗАГС Иркутской области

В торжестве приняли участие 16 семей



11 марта в городе Ангарск состоялся праздник двойняшек и близнецов «Я у мамы не один». Мероприятие провели в тёплой праздничной атмосфере во дворце культуры «Энергетик».



Малышей и их родителей поздравили представители службы ЗАГС Иркутской области и администрации Ангарского городского округа. Была организована праздничная программа, малышей ждали сладкие подарки и игрушки.



Напомним, что для Ангарска 2021 год был особенным, ведь он не только отметил 70-ю годовщину со дня образования, но именно в этот год родилось рекордное количество двоен – 26 пар. В Иркутской области рекордным по количеству рождения двойняшек и близнецов стал 2019 год, тогда родилось 326 пар двоен, в трёх семьях родились тройняшки. В текущем 2022 году в регионе на свет уже появилось 57 пар двоен и 2 тройни, сообщает служба записи актов гражданского состояния области.

