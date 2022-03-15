В Забайкалье задержали контрабандиста со слитками золота





Забайкальский краевой суд назначил ему лишение свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и выплату штрафа - 400 тысяч рублей.

В октябре 2021 года мужчина был задержан при попытке контрабанды 10 кустарно изготовленных слитков из золото-серебренных сплавов общей стоимостью более 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.