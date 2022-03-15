В Улан-Удэ состоятся лыжные гонки памяти Павла Маркова

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования пройдут на лыжной базе ВСГУТУ



18 марта в Улан-Удэ состоятся лыжные гонки памяти заслуженного работника физической культуры РБ Павла Маркова. Соревнования проведут на Верхней Берёзовке, на трассе лыжной базы Восточно-Сибирского технологического университета.



Участники пробегут классический спринт – 1,4 км, в два круга по 700 метров. Начало забегов в 13:00. Участие примут мужчины 2003 г.р. и старше, юноши 2004 г.р. и младше, женщины и девушки всех возрастов.



Подтверждения об участии в соревнованиях подаются в срок до 22:00 17 марта на электронную почту: skiracing@mail.ru. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



Справка



Павел Тихонович Марков – известный тренер по лыжным гонкам из Улан-Удэ. Многие годы работал тренером-преподавателем в ВСТИ и ВСГУТУ. Заслуженный работник физической культуры Бурятской АССР, тренер спортсменов-лыжников республики. Под руководством Павла Тихоновича в 80-е и 90-е годы тренировались лыжники Саян и Елена Жамбаловы, Юлия Зайцева, Ирина Жилина, Сергей Жилин, Юрий Столопов, Дмитрий Юрьев, Владимир Натальин, Евгений Осипов, Артём Соболев, Олег Харитонов, Владимир Балаганский и другие. В 1992-1997 годы был заведующим кафедрой «Физическая культура и спорт» Восточно-Сибирского технологического института.



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