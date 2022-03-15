В Кабанском районе Бурятии прошёл чемпионат по рыбной ловле

Победителями стала команда из Селенгинска



В Бурятии 12 марта прошёл чемпионат Кабанского района по рыбной ловле. Соревнования проводились на Посольском сору в местности Култушная.



К чемпионату допускались команды, состоящие из 4 человек, независимо от пола и возраста. Всего принимало участие 18 команд: 13 мужских, 2 женских и 3 детских.



Места распределились следующим образом:



Мужчины

Первое место – «СЦКК», п. Селенгинск (капитан - Черниговский А.) - 8435 г

Второе место – «Учитель», Кабанская СОШ, с. Кабанск (капитан - Суворов И.) - 2540 г

Третье место – «Джентльмены удачи», п. Селенгинск (капитан - Мелентьев И.) - 2360 г



Женщины

Первое место – «Экстрималки», СЦКК, п. Селенгинск (капитан - Скворцова Е.) - 1785 г

Второе место – «Байкальские снежинки», МКУ «КМФКиС», с. Кабанск (капитан Котченко М.) - 110 г



Дети

Первое место – «Динамит», г. Бабушкин - 410 г

Второе место – «Юные селенгинцы», п. Селенгинск - 375 г



Также разыгрывались номинации среди участников соревнований. Самая крупная рыба – Левченко А. - 200 г. Лучшая командная форма – команда «Блестна», с. Большая Речка. Первая пойманная рыба – Черниговский А. Самый возрастной участник – Дульский М. Самый справедливый спортсмен – Потеюк С. Об этом сообщает группа «Спортивные мероприятия в Кабанском районе».



