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В Кабанском районе Бурятии прошёл чемпионат по рыбной ловле

В Кабанском районе Бурятии прошёл чемпионат по рыбной ловле
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителями стала команда из Селенгинска

В Бурятии 12 марта прошёл чемпионат Кабанского района по рыбной ловле. Соревнования проводились на Посольском сору в местности Култушная.

К чемпионату допускались команды, состоящие из 4 человек, независимо от пола и возраста. Всего принимало участие 18 команд: 13 мужских, 2 женских и 3 детских.

Места распределились следующим образом:

Мужчины
Первое место – «СЦКК», п. Селенгинск (капитан - Черниговский А.) - 8435 г
Второе место – «Учитель», Кабанская СОШ, с. Кабанск (капитан - Суворов И.) - 2540 г
Третье место – «Джентльмены удачи», п. Селенгинск (капитан - Мелентьев И.) - 2360 г

Женщины
Первое место – «Экстрималки», СЦКК, п. Селенгинск (капитан - Скворцова Е.) - 1785 г
Второе место – «Байкальские снежинки», МКУ «КМФКиС», с. Кабанск (капитан Котченко М.) - 110 г

Дети
Первое место – «Динамит», г. Бабушкин - 410 г
Второе место – «Юные селенгинцы», п. Селенгинск - 375 г

Также разыгрывались номинации среди участников соревнований. Самая крупная рыба – Левченко А. - 200 г. Лучшая командная форма – команда «Блестна», с. Большая Речка. Первая пойманная рыба – Черниговский А. Самый возрастной участник – Дульский М. Самый справедливый спортсмен – Потеюк С. Об этом сообщает группа «Спортивные мероприятия в Кабанском районе».

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