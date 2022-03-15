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В Улан-Удэ отлавливают собак в усиленном режиме

В Улан-Удэ отлавливают собак в усиленном режиме
Общество,  Фото:сайт администрации г. Улан-Удэ
В этом году планируют отловить 3981 безнадзорных животных

В столице Бурятии в этом году планируют отловить 3981 безнадзорных животных, сейчас отловлено 1721. Об этом сообщил на традиционном брифинге начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства г. Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.

Так, с начала года в Улан-Удэ специалисты провели девять масштабных межведомственных рейдов в микрорайонах города по отлову собак.

Как показала практика - они эффективны. Отмечается, что после рейдов значительно сокращается количество заявок по бродячим собакам, увеличивается количество зарегистрированных и вакцинированных домашних животных. Теперь в рейдах участвуют профессиональные кинологи, которые проводят лекции о правильном обращении с собаками в школах и детсадах.

Всего в прошлом году через процедуру «отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск» прошли 5029 собак, было составлено 834 протокола по нарушениям правил выгула, регистрации, из них 97 - по допущению нападений хозяйскими животными. Наложено штрафов на 1,5 млн рублей.

– С прошлого года проделана колоссальная работа по снижению численности безнадзорных животных. Темпы работы не снижаем. С начала года проведено девять масштабных межведомственных рейдов. На сегодняшний момент составили 537 требований о явке. Из них более 50 протоколов по нападению хозяйских животных, – отметил Ларченко.

На рейдах работают сообща - ветеринары, отловщики, сотрудники районных администраций и полиции. Они регистрируют и вакцинируют хозяйских животных, ведут отлов бездомных собак, объясняют горожанам правила содержания животных.

Во время последнего выезда в микрорайоны Заречный и Степной сотрудники отловили 21 особь, прошли 915 дворов, выписали 31 требований о явке, составили 8 протоколов и провели 70 профилактических бесед. Ветслужба зарегистрировала 9 собак, провакцинировала 19 домашних животных.

В каждом районе Улан-Удэ функционируют оперштабы, куда можно подать заявку на отлов, сообщить о фактах самовыгула хозяйских собак и уточнить другую интересующую информацию. В приютах подрядных организаций сейчас содержатся около одной тысячи собак.

Положительную динамику по увеличению количества зарегистрированных домашних животных отмечают и в управлении ветеринарии Бурятии. В 2021 году ведомство зарегистрировало 14 тысяч животных, что на четыре тысячи больше по количеству, в сравнении с предыдущим годом. За прошлый год в Улан-Удэ зарегистрировали 507 животных, 412 получили вакцины. В настоящее время на учет животных будут ставить при помощи электронных чипов.

Пройти процедуру регистрации питомца можно по адресам: улица Зои Космодемьянской, 12, тел.: 43-79-71 или по улице Родины, 11, тел.: 18-00-05, сообщает пресс-служба администрации города Улан-Удэ. 
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