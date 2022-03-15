В Улан-Удэ отлавливают собак в усиленном режиме

Общество, Фото: сайт администрации г. Улан-Удэ

В этом году планируют отловить 3981 безнадзорных животных



В столице Бурятии в этом году планируют отловить 3981 безнадзорных животных, сейчас отловлено 1721. Об этом сообщил на традиционном брифинге начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства г. Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.



Так, с начала года в Улан-Удэ специалисты провели девять масштабных межведомственных рейдов в микрорайонах города по отлову собак.



Как показала практика - они эффективны. Отмечается, что после рейдов значительно сокращается количество заявок по бродячим собакам, увеличивается количество зарегистрированных и вакцинированных домашних животных. Теперь в рейдах участвуют профессиональные кинологи, которые проводят лекции о правильном обращении с собаками в школах и детсадах.



Всего в прошлом году через процедуру «отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск» прошли 5029 собак, было составлено 834 протокола по нарушениям правил выгула, регистрации, из них 97 - по допущению нападений хозяйскими животными. Наложено штрафов на 1,5 млн рублей.



– С прошлого года проделана колоссальная работа по снижению численности безнадзорных животных. Темпы работы не снижаем. С начала года проведено девять масштабных межведомственных рейдов. На сегодняшний момент составили 537 требований о явке. Из них более 50 протоколов по нападению хозяйских животных, – отметил Ларченко.



На рейдах работают сообща - ветеринары, отловщики, сотрудники районных администраций и полиции. Они регистрируют и вакцинируют хозяйских животных, ведут отлов бездомных собак, объясняют горожанам правила содержания животных.



Во время последнего выезда в микрорайоны Заречный и Степной сотрудники отловили 21 особь, прошли 915 дворов, выписали 31 требований о явке, составили 8 протоколов и провели 70 профилактических бесед. Ветслужба зарегистрировала 9 собак, провакцинировала 19 домашних животных.



В каждом районе Улан-Удэ функционируют оперштабы, куда можно подать заявку на отлов, сообщить о фактах самовыгула хозяйских собак и уточнить другую интересующую информацию. В приютах подрядных организаций сейчас содержатся около одной тысячи собак.



Положительную динамику по увеличению количества зарегистрированных домашних животных отмечают и в управлении ветеринарии Бурятии. В 2021 году ведомство зарегистрировало 14 тысяч животных, что на четыре тысячи больше по количеству, в сравнении с предыдущим годом. За прошлый год в Улан-Удэ зарегистрировали 507 животных, 412 получили вакцины. В настоящее время на учет животных будут ставить при помощи электронных чипов.



Пройти процедуру регистрации питомца можно по адресам: улица Зои Космодемьянской, 12, тел.: 43-79-71 или по улице Родины, 11, тел.: 18-00-05, сообщает пресс-служба администрации города Улан-Удэ.