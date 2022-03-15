В Монголии отпраздновали фестиваль орлиной охоты

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

В стране возрождают традиции и обычаи орлиной охоты казахского народа



В Монголии состоялся весенний фестиваль орлиной охоты, в котором приняли участие 11 охотников из Баян-Улгийского и Тувского аймаков страны.



Мероприятие проводится каждую весну в городе Улан-Батор и осенью - в провинции Баян-Улгий. Фестиваль призван возродить и сохранить традиции и обычаи орлиной охоты казахского народа, проживающего в стране и популяризировать ее в мире, сообщает агентство «Монцамэ».



Секретарь министерства окружающей среды и туризма Моноголии Э.Баттулга отметил, что ведомство поддерживает экологически чистые мероприятия, привлекающие иностранных туристов и подчеркнул, что мероприятие реализуется для снижения факторов сезонности в туристической отрасли страны.



Монголия - одна из немногих стран, сохранивших 6000-летнюю традицию охоты на орлов. Праздник орла отмечается с 1999 года в сомоне Бугат Баян-Улгийского аймака, пишет «Монцамэ».

