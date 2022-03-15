В стране возрождают традиции и обычаи орлиной охоты казахского народа
В Монголии состоялся весенний фестиваль орлиной охоты, в котором приняли участие 11 охотников из Баян-Улгийского и Тувского аймаков страны.
Мероприятие проводится каждую весну в городе Улан-Батор и осенью - в провинции Баян-Улгий. Фестиваль призван возродить и сохранить традиции и обычаи орлиной охоты казахского народа, проживающего в стране и популяризировать ее в мире, сообщает агентство «Монцамэ».
Секретарь министерства окружающей среды и туризма Моноголии Э.Баттулга отметил, что ведомство поддерживает экологически чистые мероприятия, привлекающие иностранных туристов и подчеркнул, что мероприятие реализуется для снижения факторов сезонности в туристической отрасли страны.
Монголия - одна из немногих стран, сохранивших 6000-летнюю традицию охоты на орлов. Праздник орла отмечается с 1999 года в сомоне Бугат Баян-Улгийского аймака, пишет «Монцамэ».
В Монголии отпраздновали фестиваль орлиной охоты
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Именно сейчас, в период затишья между волнами коронавируса, важно вовремя пройти ревакцинацию и вакцинацию
Блокировка случится, если видеохостинг поддержит информационную войну
Выставка состоялась на фестивале скорости «Байкальская миля»
Нарушение выявили благодаря соцсетям
Самый опасный лавиноопасный период начинается весной
Воспитанники Закаменского социального центра вернулись в кровные семьи
Творческое событие состоится в городе Киров
Смотр состоялся в Тарбагатайском районе
При этом совсем недавно выявляли более 600 заболевших ковидом
Родителей, желающих получить место в новых детсадах, просят поторопиться
В дело вмешалась прокуратура
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
В городской библиотеке проведут интерактивную площадку «Сохраняя традиции»
Все детёныши – самцы
Временами порывы ветра достигнут 14 м/с