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В Монголии отпраздновали фестиваль орлиной охоты

В Монголии отпраздновали фестиваль орлиной охоты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
В стране возрождают традиции и обычаи орлиной охоты казахского народа

В Монголии состоялся весенний фестиваль орлиной охоты, в котором приняли участие 11 охотников из Баян-Улгийского и Тувского аймаков страны.

Мероприятие проводится каждую весну в городе Улан-Батор и осенью - в провинции Баян-Улгий. Фестиваль призван возродить и сохранить традиции и обычаи орлиной охоты казахского народа, проживающего в стране и популяризировать ее в мире, сообщает агентство «Монцамэ».

Секретарь министерства окружающей среды и туризма Моноголии Э.Баттулга отметил, что ведомство поддерживает экологически чистые мероприятия, привлекающие иностранных туристов и подчеркнул, что мероприятие реализуется для снижения факторов сезонности в туристической отрасли страны.

Монголия - одна из немногих стран, сохранивших 6000-летнюю традицию охоты на орлов. Праздник орла отмечается с 1999 года в сомоне Бугат Баян-Улгийского аймака, пишет «Монцамэ».
Монголия фестиваль охота

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