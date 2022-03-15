Нарушение выявили благодаря соцсетям
Благодаря соцсетям полицейские в Братске выявили факт использования подложных государственных регистрационных знаков.
- В паблике пользователи разместили фотографию двух одинаковых автомобилей «Тойота Камри», стоящих рядом. Удивило автора фотографии то, что оба автомобиля имели одинаковые госномера. Это не оставили без внимания сотрудники ГИБДД. В тот же день они установили владельца обеих машин 2018 и 2019 годов выпуска. Оказалось, что обе они принадлежат одной девушке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
При этом машины стоят на регистрационном учёте в ГИБДД. Автомобили и документы на них были тщательно проверены. Установлено, что 32-летняя владелица изготовила дубликаты номерных знаков и самовольно решила «присвоить» «красивые» номера автомобилям.
На владелицу машин составлен протокол по ч. 3 ст. 12.2 КоАП РФ – за установку на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков. Согласно санкции статьи, ей грозит штраф 2,5 тысяч рублей. Кроме этого, она также привлечена к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО.
Братчанка установила на две «Тойоты Камри» одинаковые красивые номера
Общество, Фото:
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