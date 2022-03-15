В России в ближайшие дни могут заблокировать YouTube

Блокировка случится, если видеохостинг поддержит информационную войну

Видеохостинг YouTube возможно заблокируют в России в ближайшее время. Об этом сообщает URA.ru. со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по информационным технологиями Антона Горелкина.- Решительность государства в вопросе блокировки Instagram - это четкий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, - написал Горелкин в своем Telegram-канале.Депутат Госдумы добавил, что блокировка случится, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне. Он добавил, что у Роскомнадзора имеются все юридические основания для ограничения доступа к YouTube.Ранее Роскомнадзор внёс соцсеть Instagram в реестр запрещенных сайтов в России за распространение призывов к насильственным действиям в отношении россиян.