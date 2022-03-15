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В России в ближайшие дни могут заблокировать YouTube

В России в ближайшие дни могут заблокировать YouTube
Общество,  Фото:Pixabay
Блокировка случится, если видеохостинг поддержит информационную войну

Видеохостинг YouTube возможно заблокируют в России в ближайшее время. Об этом сообщает URA.ru. со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по информационным технологиями Антона Горелкина.

- Решительность государства в вопросе блокировки Instagram - это четкий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, - написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы добавил, что блокировка случится, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне. Он добавил, что у Роскомнадзора имеются все юридические основания для ограничения доступа к YouTube.

Ранее Роскомнадзор внёс соцсеть Instagram в реестр запрещенных сайтов в России за распространение призывов к насильственным действиям в отношении россиян.  
Роскомнадзор блокировка

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