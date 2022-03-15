В Улан-Удэ завершились соревнования памяти генерал-майора Ильи Балдынова
Прошедший в столице Бурятии с 11 по 13 марта всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей до 18 лет памяти почётного гражданина Улан-Удэ, Героя Советского Союза, генерал-майора Ильи Балдынова принёс сборной республики 24 медали: 7 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых.
Медали были разыграны в 11 весовых категориях среди более 130 юных спортсменов из Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Победителями соревнований стали: Намсарай Ц. (42 кг, Бурятия), Дашинима Ц. (45 кг, Забайкальский край), Батор У. (48 кг, Бурятия), Эрдэни Ц. (51 кг, Бурятия), Вячеслав Г. (55 кг, Бурятия), Бэлигто Г. (60 кг, Бурятия), Батор Ц. (65 кг, Бурятия), Амгалан Ц. (71 кг, Бурятия), Цырен Д. (80 кг, Забайкальский край), Жаргалан Б. (92 кг, Забайкальский край) и Чингис Б. (110 кг, Забайкальский край).
Борцы Бурятии завоевали 24 медали всероссийского турнира
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