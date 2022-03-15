В Бурятии назвали самые лавиноопасные места

Самый опасный лавиноопасный период начинается весной
После трагического происшествия на перевале Пушкина в Окинском районе Бурятии сотрудники республиканской поисково-спасательной службы решили напомнить о главных правилах туризма в горной местности.
- Всем туристам необходимо зарегистрироваться на сайте Главного управления МЧС по Бурятии за десять дней до путешествия и уточнить свой маршрут. Второе – иметь с собой лавинное снаряжение. Третье – узнать погоду за десять дней и по всей длительности всего маршрута. Знать основы лавинной безопасности, - рассказал заместитель начальника Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Николай Петров.
Он сообщил, что группа туристов, на которых в начале марта сошла лавина на перевале Пушкина, не была зарегистрирована, как полагается.
- Эта группа туристов не была зарегистрирована на сайте МЧС России. Они не имели с собой лавинного снаряжения и самостоятельно не смогли найти тело попавшего по лавину. У нас в республике населённые пункты вне опасности схода лавин, за исключением горнодобывающих или золотодобывающих предприятий. Если туристы выдвигаются в лавиноопасный район, они обязаны знать основы лавинной безопасности, - добавил Николай Петров.
Также он рассказал, какие места в Бурятии наиболее лавиноопасные.
- Это хребет Хамар-Дабан в Тункинском районе, а также Баргузинский хребет. В принципе, я бы сказал, что есть такое правило – если на склоне лежит снег, то он лавиноопасен. Самый пик лавинной опасности – весенний период. Все горы, которые я перечислил, все лавиноопасные, когда лежит снег, - поделился заместитель начальника Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 8 марта поступила информация о том, что на перевале Пушкина в горах Восточного Саяна в Окинском районе Бурятии на туристов сошла лавина. Человек, который дозвонился с просьбой о помощи, сообщил, что у них есть один погибший. Затем связь с ним прервалась.
На следующий день к туристам, попавшим под лавину, вылетел вертолёт с 10 спасателями.
С помощью метода зондирования специалисты обследовали 150 квадратных метров снежного покрова. Тело погибшего туриста было найдено на глубине около 2,5-3 метров. Погибший оказался жителем Беларуси.
Днём 12 марта тело туриста на вертолёте Ми-8 МЧС России увезли в Иркутск.
В Бурятии назвали самые лавиноопасные места
Общество, Фото:
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