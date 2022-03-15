В Иркутской области проведут шаманские обряды для военных

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Обряд защиты земляков пройдёт около Шишкинских писаниц



18 марта в Иркутской области состоятся шаманские обряды «Зулхэ ноёдто» и «Хүйтэнэй» в защиту земляков, участвующих в военной спецоперации на Украине. Поклонение хозяину Лены Зγлхэйн-нойону является частью древнего культа воинов и вождей. Обряд проведут в Качугском районе, около археологического памятника Шишкинские писаницы на реке Лена.



Всем желающим принять участие в молебне необходимо быть на общем сборе, который состоится 18 марта в 10:00 утра в селе Баяндай. Он пройдёт на перекрёстке Качугского тракта и дороги в село Еланцы.



Каждому участнику (семье) необходимо иметь при себе список имён.



- Набор обрядовых продуктов для участников (на семью): заваренный чёрный чай, молоко, готовый саламат и желательно тарасун объёмом 0,5 литров, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



Для получения дополнительной информации можно написать личное сообщение в группе центра в «ВКонтакте».

