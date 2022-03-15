Обряд защиты земляков пройдёт около Шишкинских писаниц
18 марта в Иркутской области состоятся шаманские обряды «Зулхэ ноёдто» и «Хүйтэнэй» в защиту земляков, участвующих в военной спецоперации на Украине. Поклонение хозяину Лены Зγлхэйн-нойону является частью древнего культа воинов и вождей. Обряд проведут в Качугском районе, около археологического памятника Шишкинские писаницы на реке Лена.
Всем желающим принять участие в молебне необходимо быть на общем сборе, который состоится 18 марта в 10:00 утра в селе Баяндай. Он пройдёт на перекрёстке Качугского тракта и дороги в село Еланцы.
Каждому участнику (семье) необходимо иметь при себе список имён.
- Набор обрядовых продуктов для участников (на семью): заваренный чёрный чай, молоко, готовый саламат и желательно тарасун объёмом 0,5 литров, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Для получения дополнительной информации можно написать личное сообщение в группе центра в «ВКонтакте».
В Иркутской области проведут шаманские обряды для военных
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования пройдут на лыжной базе ВСГУТУ
Мероприятие пройдёт в дистанционном формате
В торжестве приняли участие 16 семей
Её также называют «аквамариновая свадьба»
В акции участвовало около 300 человек
Победителями стала команда из Селенгинска
Команда из Кабанского района поднялась на третью ступень пьедестала
В 2022-2023 годах улучшить жилищные условия смогут более 3,5 тысяч человек
Именинница – уроженка Прибайкальского района Бурятии
Он расположен во дворе музея писателя
В Улан-Удэ завершились соревнования памяти генерал-майора Ильи Балдынова
Именинница родилась в далёком 1919 году
Меры будут действовать по 3 мая
«Лучших должны учить лучшие», - прокомментировал глава Бурятии
На сайте можно узнать информацию о выплатах