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В Иркутской области проведут шаманские обряды для военных

В Иркутской области проведут шаманские обряды для военных
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Обряд защиты земляков пройдёт около Шишкинских писаниц

18 марта в Иркутской области состоятся шаманские обряды «Зулхэ ноёдто» и «Хүйтэнэй» в защиту земляков, участвующих в военной спецоперации на Украине. Поклонение хозяину Лены Зγлхэйн-нойону является частью древнего культа воинов и вождей. Обряд проведут в Качугском районе, около археологического памятника Шишкинские писаницы на реке Лена.

Всем желающим принять участие в молебне необходимо быть на общем сборе, который состоится 18 марта в 10:00 утра в селе Баяндай. Он пройдёт на перекрёстке Качугского тракта и дороги в село Еланцы.

Каждому участнику (семье) необходимо иметь при себе список имён.

- Набор обрядовых продуктов для участников (на семью): заваренный чёрный чай, молоко, готовый саламат и желательно тарасун объёмом 0,5 литров, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

Для получения дополнительной информации можно написать личное сообщение в группе центра в «ВКонтакте».
Иркутская область шаманизм шаманы обряд военнослужащие

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