Её также называют «аквамариновая свадьба»
Специалисты отдела ЗАГС Балейского района Забайкальского края поздравили с «аквамариновой» годовщиной совместной жизни супругов Коньковых. Пётр и Альбина Коньковы вместе уже 62 года.
- Символ 62-й годовщины свадьбы – аквамарин, драгоценный камень, отличающийся прочностью. Он символизирует крепкие семейные отношения, проверенные временем, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
Пётр Фёдорович и Альбина Дмитриевна родились незадолго до Великой Отечественной войны. За их плечами богатая трудовая биография. Пётр долгие годы работал в горнодобывающей промышленности, затем сменил профессию и продолжал трудиться в качестве водителя. Альбина всю трудовую жизнь посвятила горнодобывающей промышленности: работала в шахте, на телефонной станции комбината «Балейзолото». После ухода на заслуженный отдых Пётр и Альбина какое-то время продолжали трудовую деятельность.
За свою долгую жизнь супруги воспитали и поставили на ноги двух дочерей, выросли двое внуков и внучка, подрастают два правнука и правнучка.
Чествование юбиляров прошло в домашней обстановке. Работники отдела пожелали супругам, чтобы их семейный очаг, зажжённый 62 года назад, горел так же ярко, согревая сердца не только им, но и ближним.
Супруги из Забайкалья отметили 62-ю годовщину свадьбы
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