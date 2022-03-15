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Иркутская область получит 6 млрд на расселение аварийного жилья

Иркутская область получит 6 млрд на расселение аварийного жилья
Общество,  Фото:pixabay.com
В 2022-2023 годах улучшить жилищные условия смогут более 3,5 тысяч человек

На переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в Иркутской области из фонда содействия реформированию ЖКХ направят 6,17 млрд рублей. Заявки на предоставление финансовой поддержки правление фонда одобрило 11 марта. Финансовая помощь будет предоставлена для реализации федерального проекта, в рамках которого в субъектах РФ расселяется жильё, признанное аварийным до 1 января 2017 года.

Согласно одобренной заявке в 2022-2023 годах Иркутской области будет предоставлено 4,64 млрд рублей. В порядке софинансирования из регионального бюджета на эти цели направят 1,01 млрд рублей. На эти средства будут расселены 57,72 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда. Улучшить жилищные условия смогут 3682 человека в посёлках Кутулике, Тайтурке, Маме, Карлуке, Заларях, а также в городах Усть-Илимске и Вихоревке.

Кроме того, на реализацию мероприятий программы 2023-2024 годов Иркутская область получит из средств фонда ЖКХ 1,53 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавит 43,41 млн рублей. Указанные средства будут направлены на переселение 1090 человек из 417 жилых помещений общей площадью более 19 тысяч квадратных метров в Усолье-Сибирском, Черемхово и Байкальске. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область аварийное жилье расселение

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