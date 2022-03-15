К участию приглашаются знатоки поэзии и рифмы
В столице Бурятии отметят День поэзии интеллектуальной игрой «СТИХиЯ». Игра пройдёт 21 марта в 14:00 в национальной библиотеке Бурятии, в зале деловых встреч и переговоров. Команды по 4-6 человек будут бороться за право лучших знатоков поэзии и рифмы.
Чтобы принять участие, нужно собрать команду от 4 до 6 человек, зарегистрироваться через личные сообщения в группе нацбиблиотеки в «ВКонтакте», по почте nbrb_pr@mail.ru или телефону (3012) 21-41-24 до 18 марта и прийти на игру. Участие — абсолютно бесплатное.
Самые эрудированные и шустрые получат призы – билеты в боулинг на команду, сообщает пресс-служба библиотеки.
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ отметят День поэзии интеллектуальной игрой
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