В Бурятии проведут месячник охраны труда

Традиционное мероприятие состоится в течение апреля



В Бурятии с 1 по 30 апреля в исполнительных органах государственной власти республики, органах местного самоуправления, организациях, учреждениях, предприятиях, осуществляющих свою деятельность на территории региона, пройдёт месячник охраны труда. Его основными задачами станут снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий и охраны труда, создание здоровых и безопасных условий труда работникам.



- В период проведения месячника проводятся дни охраны труда, совещания по охране труда, организуются комплексные проверки состояния условий и охраны труда, проводятся конкурсы на лучшее рабочее место, участок, цех, отдел, лучшее знание правил и инструкций по охране труда и другие мероприятия, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



Также в ведомстве добавили, что в течение месячника будет проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам охраны труда, правовых знаний в области трудового законодательства по охране труда, профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний с использованием кабинета и уголков по охране труда, плакатов, стендов, видеофильмов, слайдов и других средств информации.

