Музыкантов Бурятии приглашают к участию в фестивале «Серебряные струны»

Общество, Фото: сайт минспорта Бурятии

Творческое событие состоится в городе Киров



Музыканты Бурятии в возрасте от 14 до 35 лет, состоящие в вокально-инструментальных и инструментальных ансамблях, кавер-группах, а также солисты и дуэты могут стать участниками Всероссийского фестиваля-конкурса «Серебряные струны» (6+). Мероприятие состоится с 4 по 6 апреля в Кирове.



Музыкантов ждут конкурсные прослушивания, мастер-классы, выступления хедлайнера, «круглый стол» для руководителей и педагогов, знакомства с профессиональными музыкантами групп «Ария», «Автограф» «Торба-на-круче».



Заявки принимаются до 18 марта через электронную форму: https://clck.ru/akQJ5, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



«Серебряные струны» - первый Всесоюзный фестиваль советских бит- и рок-групп, проводившийся в Советском Союзе с 1970 года в городе Горький - ныне Нижний Новгород.



В 1970-е годы в фестивале принимали участие свыше 30 бит- и рок-групп Советского Союза, среди них - «Скоморохи», «Ариэль», «Солнечный камень», «Аргонавты», «Второе дыхание».



Конкурсанты могли исполнить композиции по выбору, в том числе и на английском языке. «Ариэль» в своём выступлении исполнили Golden Slumbers от The Beatles, «Скоморохи» - блюзы Рея Чарльза.



Возрождённый фестиваль-конкурс реализуется в Кирове с 2011 года. В сентябре 2020 года он приобрел статус Всероссийского. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в рамках гранта Всероссийского форума «Выше крыши».

