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В пригородном районе Бурятии проверили готовность к пожароопасному сезону

В пригородном районе Бурятии проверили готовность к пожароопасному сезону
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Смотр состоялся в Тарбагатайском районе

14 марта в Тарбагатайском районе Бурятии под руководством зампреда правительства Петра Мордовского состоялся смотр готовности к пожароопасному сезону.


В смотре участвовали 137 человек и 48 единиц техники Тарбагатайского районного звена территориальной подсистемы системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Бурятии. В их числе подразделения пожарной охраны, лесозаготовители, патрульно-маневренные группы сельских поселений, ветеринарная служба, медицинские работники, сотрудники МВД и лесной охраны.

- В заключение смотра Пётр Мордовской подвёл итог: в целом силы и средства Тарбагатайского районного звена оснащены и готовы к пожароопасному сезону 2022 года. Имеющиеся недостатки, выявленные входе смотра, необходимо устранить до начала пожароопасного сезона, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

лесные пожары

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