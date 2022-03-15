В Улан-Удэ начинается комплектование новых детсадов

Родителей, желающих получить место в новых детсадах, просят поторопиться



В столице Бурятии продолжается подготовка к открытию трёх новых детских садов, сообщили в пресс-службе мэрии. Детский сад «Калинка» находится на улице Конечная, 12, детский сад «Ёлочка» - в микрорайоне Забайкальский и детсад «Зорька» - в микрорайоне Дивизионный.



Родителей, желающих получить место в новых детсадах, комитет по образованию просит активнее вносить изменения в электронные карточки детей.



- Месяц назад мы объявили о том, что открыты кабинеты новых детских садов. Плановая мощность каждого нового здания 280 мест. Итого планируется укомплектовать 840 детей, из них для возрастной группы от 1,5 до 3 лет - 420 мест. Я бы хотела ещё раз обратить внимание родителей на то, что это работу необходимо ускорить, потому что комитет по образованию планирует провести первое комплектование 17 марта, - сообщила председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.



На сегодня в новый корпус детского сада «Калинка» в личных карточках внесено 194 изменения, хотя в общей очереди состоит 746 детей. В детский сад «Зорька» на Дивизионной в актуальной очереди находится 61 ребёнок, а в общей 417 детей, в детском саду «Ёлочка» в Забайкальском добавили заявления в новый корпус 99 родителей, в очереди по микрорайону - 502 ребёнка. Чтобы попасть в комплектование, которое пройдёт 17 марта в единой информационной системе, родителям необходимо изменить желаемую дату зачисления в карточке не позднее этой даты.



- Было построено 14 детских садов, и на сегодня в актуальной очереди состоит 2221 детей - это те дети, у которых наступила желаемая дата зачисления в детский сад. Её ставят сами родители в электронной карточке, поэтому наша задача еще раз проинформировать родителей: если вы хотите поступить в новый детский сад, вам необходимо добавить в вашей электронной карточке эти новые номера: детский сад «Калинка» - №96/3, детский сад на Дивизионной - №104/2 и детский сад в Забайкальском - №47/2, а также не забывать о том, что электронная база при комплектовании возьмёт только тех детей, у кого наступила желаемая дата зачисления, - пояснила Татьяна Митрофанова.



Кроме этого, комитет по образованию проводит и односторонний перевод детей, желающих пойти в новый детский сад, но на данный момент получивших распределение в другие детские сады. В «Калинку» на Конечной поданы четыре заявления на перевод, в «Зорьку» на Дивизионной - шесть заявлений, в «Ёлочку» в Забайкальском - пять заявлений. Заявления принимаются в приёмной комитета или по электронной почте ko@ulan-ude-eg.ru.



Для просмотра очередности и внесения изменений в перечень ранее выбранных садов на портале sad.obr03.ru необходимо использовать браузеры Яндекс или Спутник.



На строительство новых детских садов из федерального бюджета было выделено около 950 млн рублей. В 2022 году в Улан-Удэ завершится строительство ещё двух детских садов по 280 мест на улицам Конечной и Лермонтова.

