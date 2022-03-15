В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, двое жителей Улан-Удэ по предписанию уголовно-исполнительной инспекции трудоустроены в управляющую компанию для отбывания наказания за преступления.
За отработанное время в сентябре-ноябре 2021 года заработная плата им выплачивалась с нарушением сроков и не в полном объёме. Удержания в доход государства из зарплаты осуждённых произведены в меньшем размере, чем установлено приговором суда.
Директору компании внесено представление, которое удовлетворено, работникам выплачен долг по заработной плате, в полном объёме произведены удержания в доход бюджета.
Кроме того, в отношении работодателя возбуждено административное дело за неполную выплату зарплаты в срок. Должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённым задерживали зарплату
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