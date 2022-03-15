В Улан-Удэ осуждённым задерживали зарплату

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, двое жителей Улан-Удэ по предписанию уголовно-исполнительной инспекции трудоустроены в управляющую компанию для отбывания наказания за преступления.



За отработанное время в сентябре-ноябре 2021 года заработная плата им выплачивалась с нарушением сроков и не в полном объёме. Удержания в доход государства из зарплаты осуждённых произведены в меньшем размере, чем установлено приговором суда.



Директору компании внесено представление, которое удовлетворено, работникам выплачен долг по заработной плате, в полном объёме произведены удержания в доход бюджета.



Кроме того, в отношении работодателя возбуждено административное дело за неполную выплату зарплаты в срок. Должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



