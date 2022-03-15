Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
Житель Курумканского района Бурятии признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Будучи подвергнутым уголовному наказанию за езду в нетрезвом виде, в ноябре 2021 года вновь сел за руль пьяным. Нарушителя задержали сотрудники ГИБДД.
- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 3 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
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