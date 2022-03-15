Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём



Житель Курумканского района Бурятии признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде.



Будучи подвергнутым уголовному наказанию за езду в нетрезвом виде, в ноябре 2021 года вновь сел за руль пьяным. Нарушителя задержали сотрудники ГИБДД.



- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 3 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор суда не вступил в законную силу.

