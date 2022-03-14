Дороги Улан-Удэ очищают от зимней грязи

Большое скопление смёта убирают в несколько этапов
В Улан-Удэ приступили к уборке смёта с городских улиц, сообщили в пресс-службе мэрии.
За 10 дней специалисты МБУ «Комбинат по благоустройству» вывезли 177 тонн песка и мусора, а это больше 11 «КамАЗов».
Уборка ведётся механизированным способом с помощью подметально-уборочных машин «Пума» и Scandia 2W. Ежедневно городские улицы убирает порядка 40 единиц спецтехники.
Большое скопление смёта убирают в несколько этапов. Сначала трактор-щётки подметают песок к прибордюрной части дорог. После с шести утра уборщики территорий заканчивают собирать смет и загружают в самосвалы с помощью погрузчиков.
С осени прошлого года на подсыпку дорог ушло 33 тысячи тонн песчано-гравийной смеси. Это на девять тысяч тонн больше, чем в прошлом году.
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