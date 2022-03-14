В Иркутской области стали закрывать ледовые переправы

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Лёд на Ие начал таять



Первая ледовая переправа закрылась в Иркутской области 14 марта. Эта переправа, которая называется «Посёлок Аршан», находится на реке Ия в Тулунском районе.



В связи с потеплением лёд стал разрушаться.



- Специалисты дорожной службы демонтировали дорожные знаки и информационные щиты. Были установлены знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта по ледовой переправе. На съездах возведены валы и выставлены шлагбаумы, препятствующие выезду на лёд, проведено его чернение, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



