Лёд на Ие начал таять
Первая ледовая переправа закрылась в Иркутской области 14 марта. Эта переправа, которая называется «Посёлок Аршан», находится на реке Ия в Тулунском районе.
В связи с потеплением лёд стал разрушаться.
- Специалисты дорожной службы демонтировали дорожные знаки и информационные щиты. Были установлены знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта по ледовой переправе. На съездах возведены валы и выставлены шлагбаумы, препятствующие выезду на лёд, проведено его чернение, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области стали закрывать ледовые переправы
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