В Улан-Удэ осуждённые женщины борются за звание «Мисс Весна»

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Первый этап конкурса уже позади



В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл первый этап ежегодного конкурса «Мисс Весна». Этот конкурс проводится в колонии уже 10 лет подряд.



Первым этапом стал кулинарный конкурс. Женщины представили на суд жюри мини-тортик с сырным кремом и банановым джемом, торт в виде корзины, украшенный мастикой, а также мясо по-сибирски.



По мнению организаторов мероприятия, у всех участниц получились красивые и вкусные блюда.



Впереди конкурсанток ожидают испытания в творческом конкурсе и дефиле, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

