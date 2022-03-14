Первый этап конкурса уже позади
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл первый этап ежегодного конкурса «Мисс Весна». Этот конкурс проводится в колонии уже 10 лет подряд.
Первым этапом стал кулинарный конкурс. Женщины представили на суд жюри мини-тортик с сырным кремом и банановым джемом, торт в виде корзины, украшенный мастикой, а также мясо по-сибирски.
По мнению организаторов мероприятия, у всех участниц получились красивые и вкусные блюда.
Впереди конкурсанток ожидают испытания в творческом конкурсе и дефиле, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые женщины борются за звание «Мисс Весна»
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