В Бурятии прошли антитеррористические учения

Общество, Фото: УФСБ по Бурятии

По замыслу учений, произошло вооружённое нападение на монастырь



10 марта под руководством оперативного штаба в Бурятии состоялись плановые антитеррористические учения, сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.



По замыслу учений, была получена информация о вооружённом нападении на Свято-Троицкий монастырь в селе Троицкое Прибайкалького района.



Движение в районе присутствия условных террористов было блокировано, прошла скрытная эвакуация населения.



Принято решение о проведении контртеррористической операции.



- В рамках учений отрабатывались мероприятия, направленные на своевременную эвакуацию населения, всестороннюю отработку вопросов по организации и осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта. Кроме того, в целях проверки знаний и слаженности порядка действий служб, задействованных в учениях, оперативным штабом отрабатывались вводные ситуации, - отметили в УФСБ по Бурятии.



В учении принимали участие силы и средства группировки оперативного штаба в Республике Бурятия (ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардия, органы исполнительной власти). По итогам учений сделаны выводы.



