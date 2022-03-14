По замыслу учений, произошло вооружённое нападение на монастырь
10 марта под руководством оперативного штаба в Бурятии состоялись плановые антитеррористические учения, сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.
По замыслу учений, была получена информация о вооружённом нападении на Свято-Троицкий монастырь в селе Троицкое Прибайкалького района.
Движение в районе присутствия условных террористов было блокировано, прошла скрытная эвакуация населения.
Принято решение о проведении контртеррористической операции.
- В рамках учений отрабатывались мероприятия, направленные на своевременную эвакуацию населения, всестороннюю отработку вопросов по организации и осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта. Кроме того, в целях проверки знаний и слаженности порядка действий служб, задействованных в учениях, оперативным штабом отрабатывались вводные ситуации, - отметили в УФСБ по Бурятии.
В учении принимали участие силы и средства группировки оперативного штаба в Республике Бурятия (ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардия, органы исполнительной власти). По итогам учений сделаны выводы.
В Бурятии прошли антитеррористические учения
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