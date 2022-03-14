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В двух районах Бурятии работает всего один врач-травматолог

В двух районах Бурятии работает всего один врач-травматолог
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Помимо новых кадров, тункинские врачи остро нуждаются в новом оборудовании

В Тункинском районе Бурятии наблюдается острый дефицит врачей-травматологов в Тункинской центральной районной больнице (ЦРБ). Помимо этого, на протяжении многих лет остаётся высокая летальность при тяжёлых черепно-мозговых травмах, связанная с отсутствием современного оборудования.

- У нас в районе нет мультиспирального компьютерного томографа (МСКТ), и никогда не было. На протяжении многих лет сохраняется высокая летальность при черепно-мозговых травмах. Потому что без этого оборудования поставить своевременный диагноз и подобрать правильное лечение крайне затруднительно, - рассказал «Байкал-Daily», травматолог-ортопед Сергей Ангархаев.

В Тункинском районе живёт более 20 тысяч человек, из них 5,7 тысяч детей. Травматолог пытается успевать оказывать помощь и в соседнем районе.

- Я врач-травматолог на два района – Окинского и Тункинского. Оказание всего объёма травматологической помощи населению осуществляется в виде планового кабинета травматолога и 12 коек в составе хирургического отделения. Также отсутствует возможность разделения потоков пациентов на здоровых, больных, амбулаторных, стационарных, экстренных, плановых, детских и взрослых. Затруднительна и невозможна организация качественной круглосуточной неотложной помощи одним врачом травматологом, - поделился Ангархаев.

Также врач пояснил, что особенно тяжело становится работать в туристическое время года – весной и летом.

- Весной и летом наблюдается высокий наплыв туристов и чаще всего гуляющих по горным местностям, ещё спускаются по рекам, занимаются воздушным видом спорта, где и получают травмы. Травмы могут быть серьёзные, а в районе нету не одного МСКТ. Также фиксируется большое количество ДТП в районе. Мы остро нуждаемся в этом оборудовании, - заявил Ангархаев.

По словам Ангархаева, на сегодняшний день наличие такого оборудования в отдалённом районе помогло бы решить многие вопросы в оказание экстренной и плановой медицинской помощи.

- Трудно представить области медицинской помощи где пациенты не нуждались бы в данном исследовании будь это острая травма, инсульт, новообразования список можно продолжать долго. Наличие МСКТ - это необходимость для жителей Тункинского района которую трудно переоценить» - добавил врач.

Жители отдалённых муниципалитетов согласны с мнением врача и остро нуждаются в высококвалифицированной медпомощи.

«Мы живём далеко от Улан-Удэ и особенно трудно нам, когда случается беда. Ехать до города особенно таким больным с травмами не представляется возможным. Мы просим помощи у Минздрава и Правительства Бурятии решить проблему с кадрами и с оборудованием»

«Район у нас горный, часто случаются травмы у местных и туристов. Поэтому в травматологах конечно есть острая необходимость. Не должно быть так, чтобы один человек занимался таким большим количеством народа».

«Один врач на два района - это конечно вообще не серьёзно. Если с какими-то мелкими травмами ещё можно справиться самостоятельно, что делать с чем-то серьёзным? Как вообще так получилось, что в 21 веке мы вынуждены ждать одного-единственного врача? Он же не робот, все это понимают. Человек хоть и работает, но это физически очень трудно ему. А люди никак помочь не могут, потому что нужны именно специалисты», - поделились местные жители.

В пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что закупка оборудования продолжатся, к тому же правительство упростило процедуру закупки медицинских изделий.

-Теперь больницы и поликлиники смогут закупать всё необходимое значительно быстрее, оперативно закрывая потребности. Раньше больницы и поликлиники могли покупать оборудование через электронный запрос на сумму до 3 млн рублей. Сейчас эту цифру увеличили до 50 млн рублей. А допустимый годовой объём закупок по упрощённой схеме повысили со 100 до 750 млн рублей. Это значит, что больницы смогут приобрести больше оборудования и расходных к нему материалов, - сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.

Кроме того, минздрав уточнил, что кабинет министров РФ запретил вывозить импортные медицинские приборы, которые уже находятся в России.
врачи Тункинская ЦРБ

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