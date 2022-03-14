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Жители Бурятии массово покинули Instagram

Жители Бурятии массово покинули Instagram
Общество,  Фото:pixabay.com
Самые различные аккаунты – от мастеров «ноготочков» до ведомственных– перешли на другие платформы

Доступ к социальной сети Instagram ограничен на территории России с полуночи 14 марта. Об этом заранее предупреждал Роскомнадзор, так что пользователи получили возможность перенести свои данные. Причиной блокировки стало то, что американская компания Meta, которой принадлежит площадка, разрешила публиковать на платформе посты с призывами к насилию в отношении россиян

В конце прошлой недели глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о своём уходе из Instagram и переходе в соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram. Аналогичным образом поступил и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, который рассказал своим подписчикам, что уходит во «ВК» и Telegram. Некоторые члены правительства республики и города также сделали подобное.

- Дорогие друзья, все мы знаем, что Instagram скоро прекратит свою работу в нашей стране. Тому виной агрессивная политика сети. Но это не значит, что мы прекращаем делиться результатами своей работы, отвечать на ваши вопросы. Благодарю всех за постоянную обратную связь. Мы с вами не прощаемся, мною создан Telegram-канал «Евгения Лудупова», - поделилась министр здравоохранению Бурятии.

В другие соцсети ушли и аккаунты ведомств, таких как мэрия города, прокуратура, ГИБДД, Роспотребнадзор и другие.

Известные люди Бурятии подстраховались кто как мог.

- Друзья! Подписывайтесь на мой новый аккаунт «ВКонтакте», — призвал сумоист Анатолий Михаханов.

- Грустно, конечно, но это не главное. Главное, что мы здоровы! – выразила мнение молодой блогер Анна Егорова, опубликовал ссылки на страницы в других соцсетях.

Анна специально для «Байкал-Daily» поделилась своим мнением по поводу блокировки Instagram.

- Я, конечно, не очень радостно восприняла эту новость, так как на этот период пришёлся, так сказать, расцвет моей блогерской карьеры. Только выросли все охваты, и тут началась блокировка. Но даже если VPN не поможет, я думаю, мы найдём выход, как делать контент, - пообещала Анна.

А блогер-миллионник Вика Бууза накануне блокировки Instagram выложила видео со своим пением под укулеле с подписью «Если инсту не удалят, то утром удалю этот видос. Если что, все ссылки на «ВК» и Телеграмм в сторис».

Блокировка Instagram особенно сильно ударила по владельцам коммерческих аккаунтов, многие из которые опасаются потери клиентов. Так что бизнес-профили (от мастеров маникюра до крупных рекламных агентств) также решили перестраховаться и объявили о своём переходе в другие места.

А вот журналисты Бурятии с юмором отнеслись к такому повороту событий.

- Пора стряхнуть пыль с этой страницы и вновь вспомнить, как в ней все устроено. Ну что, теперь вся моя болтовая будет здесь, - написала во «ВКонтакте» корреспондент «Тивикома» Екатерина Крупенько.

- Внимание! Последний пост! (фотки с «Байкальской мили» выложу завтра), - пошутил в Екатерина Крупенько журналист «Информ Полиса» Антон Алексеев.

Но всё же, судя по многочисленным комментариям в разных пабликах, большинство жителей Бурятии нашло способ обхода блокировки. Кстати, крупные новостные паблики Бурятии свою работу не остановили, а лишь подстраховались телеграм-каналами.

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