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В Иркутске учёные вывели новый высокоурожайный сорт картофеля

В Иркутске учёные вывели новый высокоурожайный сорт картофеля
Общество,  Фото:Pexels
Новый сорт назвали «Бабр»

Специалисты Иркутского государственного аграрного университета имени Ежевского в рамках работы по импортозамещению вывели новый сорт картофеля, сообщает официальный портал региона.
 
- Новый сорт картофеля назвали «Бабр». Он является среднеспелым, столового назначения. Средняя урожайность товарной продукции оценена в 234 ц/га. Это выше стандарта на 36 ц/га. Возможная максимальная урожайность составит 387 ц/га, - говорится в сообщении.

Сорт «Бабр» устойчив к золотистой картофельной нематоде, среднеустойчив к поражению фитофторозом. В этом сезоне он пройдет необходимые для регистрации испытания.

- Сегодня нам предстоит в кратчайшие сроки мобилизовать все ресурсы для импортозамещения преимущественно в отраслях агропромышленного комплекса, а научные организации должны быть центром разработки новых отечественных технологий для их внедрения, - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Отмечается, что с 2021 года министерство сельского хозяйства региона реализует меру поддержки в форме грантов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по научно-техническому обеспечению развития сельского хозяйства. В 2021-2022 гг. из средств областного бюджета предоставлены 9 грантов на общую сумму 16,2 млн рублей, из них 7,6 млн рублей - предусмотрены для реализации в этом году.
Иркутск картофель ученые

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