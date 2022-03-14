В Кабанском районе Бурятии прошла патриотическая акция

В Кабанске прошла патриотическая акция «Своих не бросаем», целью которой стала поддержка российских военных в Украине, а также жителей Донецкой и Луганской народных республик. Инициатором акции выступила администрация МО «Кабанский район». В ней приняли участие организации и учреждения района, в их числе специалисты районной администрации, сотрудники полиции и Росгвардии, местные жители.На центральной площади активисты сформировали огромную букву «V», а также композицию «Z» из автомобилей в поддержку установления мира на Донбассе. В патриотической акции поучаствовали около 150 человек.С началом специальной операции России в Украине Кабанский район активно включился в сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса. Несколько машин с необходимыми для беженцев вещами были направленны в распределительный пункт города Улан-Удэ.Один из таких пунктов сбора всего необходимого для жителей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, организован в ресурсном центре «Добродом» в Кабанском районе. Сюда можно приносить продукты питания длительного хранения (крупы, консервы, чай, кофе, сахар, конфеты, печенье, подсолнечное масло), средства личной гигиены, детскую одежду, игрушки, карандаши, сухое детское питание (смеси), подгузники, питьевую воду, одноразовую посуду, полотенца, постельные принадлежности, лекарства.- Помочь в беде — это воистину святое дело. Только вместе можно преодолеть все трудности и пройти через все испытания, - сообщает пресс-служба администрации МО «Кабанский район».