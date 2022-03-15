Все детёныши – самцы
В Иркутской зоогалерее у пары полосатых мангустов, Тика и Рики, родились тройняшки.
- Успеть вовремя вмешаться и отобрать у родителей такой отличный обед – вот наша задача при каждой попытке мангустов завести потомство. Так бывает, причём не только в зоопарках. Дикие виверровые тоже с удовольствием каннибальствуют, причём как своими, так и чужими выводками. Да, теперь родители мы. Опыт есть, вспомните прошлый год, когда мы выкормили нашу любимицу Раду, ну и не только её, - сообщает пресс-служба зоогалереи.
Как пояснили специалисты, пол у новорождённых мангустов определяется не так просто, как у псовых или кошачьих, хотя и не так сложно, как у сурикат. Все трое новорождённых мангустов – самцы, хотя самый маленький какое-то время числился самкой и звался Пикуля (Пика).
Теперь мангустов в «Доме природы» Иркутска шестеро: Рика, Тик, Рада, Пик, Джонни и Куська.
В Иркутске у мангустов родились тройняшки
Общество, Фото:
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