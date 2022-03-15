В Иркутске у мангустов родились тройняшки

Общество, Фото: пресс-служба Иркутской зоогалереи

Все детёныши – самцы



В Иркутской зоогалерее у пары полосатых мангустов, Тика и Рики, родились тройняшки.



- Успеть вовремя вмешаться и отобрать у родителей такой отличный обед – вот наша задача при каждой попытке мангустов завести потомство. Так бывает, причём не только в зоопарках. Дикие виверровые тоже с удовольствием каннибальствуют, причём как своими, так и чужими выводками. Да, теперь родители мы. Опыт есть, вспомните прошлый год, когда мы выкормили нашу любимицу Раду, ну и не только её, - сообщает пресс-служба зоогалереи.



Как пояснили специалисты, пол у новорождённых мангустов определяется не так просто, как у псовых или кошачьих, хотя и не так сложно, как у сурикат. Все трое новорождённых мангустов – самцы, хотя самый маленький какое-то время числился самкой и звался Пикуля (Пика).



Теперь мангустов в «Доме природы» Иркутска шестеро: Рика, Тик, Рада, Пик, Джонни и Куська.

