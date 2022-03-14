В центре Улан-Удэ устроили свалку из строительного мусора

Общество, Фото: ОНФ в Бурятии

Местные жители опасаются за своих детей, которые нередко залезают на опасные временные строения



Эксперты Народного фронта просят администрацию Улан-Удэ установить собственников участка и принять меры по ликвидации свалки строительного мусора, а также перемещению незаконно размещённых строений во дворе многоэтажных домов по улице Модогоева, 6 и улице Бау Ямпилова, 5. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.



На проблему местные жители пожаловались ещё в ходе «прямой линии» президента России Владимира Путина в 2021 году. Они сообщили, что на соседнем с их двором участке находится пустырь, который огорожен забором из профлиста и завален строительным мусором. А во дворе бросили бесхозные строения.



Во дворе дома по улице Бау Ямпилова, 5 есть детская площадка. Она граничит с захламленной территорией, на которой находится строительный вагончик и место временного размещения рабочих, а также часть строительного мусора. Эти конструкции после сдачи в эксплуатацию дома должен был убрать застройщик. Теперь это необходимо сделать ответственным за содержание участка.



Эксперты Народного фронта провели рейд на место, в ходе которого выявили три проблемные площадки.



Так, на одном из участков расположены заброшенные строения и свалка строительного мусора. Участок принадлежит собственникам недвижимого имущества в доме по ул. Бау Ямпилова, д.5 и фактически никак не обслуживается. В результате территория длительное время находится в запущенном состоянии.



В итоге захламляется территория, а место, которое должно быть рационально использовано для обустройства двора, просто занято мусором. К тому же жители рассказали, что опасаются за своих детей, которые нередко залезают на опасные временные строения и остатки строительных конструкций.



- Так как существует ответственность у муниципалитета и управляющей организации за содержание городской и общедворовой территории в надлежащем виде, мы обратились к чиновникам администрации города с просьбой установить, кто должен убрать строительный мусор и принять меры по ликвидации оставшихся бесхозными сооружений и конструкций на данных участках, - прокомментировала эксперт Народного фронта в Бурятии, председатель Ассоциации собственников жилья Улан-Удэ Татьяна Дерябина.



