Временами порывы ветра достигнут 14 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 марта по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -8,-13, местами -14,-19.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 13 м/с. Температура днём -10,-12.
В Бурятии сохранится ветреная погода
Общество, Фото:
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