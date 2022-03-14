Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО

Спортсмены выиграли 5 золотых наград



С 4 по 6 марта в Южно-Сахалинске состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, а также юниоров и юниорок до 23 лет. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Амурской, Магаданской областей, Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского краёв, Бурятии и Якутии). Общее количество участников превысило 170 человек.



В утренней части соревнований спортсмены до 15 лет демонстрировали технику «ката». Команды по очереди демонстрировали семь элементов, которые в произвольном порядке на японском языке называл судья. Первое место у юношей заняли дзюдоисты Приморского края. На втором – команда Сахалинской области, на третьем – Бурятия. У девушек золотыми медалистами стала команда Приморского края. Серебряные награды завоевала команда Бурятии, «бронза» у спортсменов из Магадана.



После небольшого перерыва начались схватки в двух возрастных группах. В первенстве ДФО среди юношей и девушек до 15 лет победителями из Бурятии стали Ольга И. (до 32 кг) и София Х. (до 36 кг). У юниорок и юниорок до 23 лет золотые награды завоевали Рашид Омаров (до 73 кг), Степан Степанов (до 100 кг) и Анастасия Лебедева (до 57 кг). Об этом сообщает министерство спорта Сахалинской области.

