В Бурятии назвали победителей скачек «Мори урилдаан»

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

В соревнованиях участвовали лошади бурятской породы



12 марта в Селенгинском районе Бурятии состоялся республиканский турнир по конным скачкам лошадей бурятской породы «Мори урилдаан». Скачки прошли в местности Талын Харгана вблизи Ацайского дацана и были посвящены празднику Сагаалгаан и первому Пандито Хамбо-ламе Дамбе Даржа Заяеву.



Участие в соревнованиях приняли наездники на лошадях бурятской породы, принадлежащие коллективным и фермерским хозяйствам, организациям и частным владельцам. В турнире приняло участие 50 лошадей из Кяхтинского, Бичурского, Джидинского, Иволгинского, Еравнинского, Селенгинского районов республики и Забайкальского края.



В скачках принимали участие лошади в пяти категориях:

- «Шудлэн» (двухгодовалые лошади) – 5 км;

- «Хизаалан» (трёхлетки) – 10 км;

- «Соёлон» (четырёхлетки) – 12 км;

- «Ехэ насан» (старший возраст) – 15 км;

- «Хатар» (рысь под седлом).



По результатам турнира призовые места заняли:



«Шудлэн»

Первое место – лошадь по имени Бургэд, наездник и хозяин Очиров Дава, Иволгинский Дацан, дворец Будды Ваджрадхары

Второе место – лошадь по имени Залан, наездник и хозяин Дашиев Михаил, Иволгинский Дацан, дворец Будды Ваджрадхары

Третье место – лошадь по имени Лютый, наездник Будаев Цырен, хозяин Гомбоев Баир, дацан «Балдан Брэйбун»



«Хизаалан»

Первое место – лошадь по имени Зээрд, наездник Цыренов Агван, хозяин Салимзянов Эрдэм, дацан «Балдан Брэйбун»

Второе место – лошадь по имени Алаг, наездник Раднаев Булат, хозяин Гомбоев Баир, дацан «Балдан Брэйбун»

Третье место – лошадь по имени Хээр, наездник Корнев Иван, хозяин Ухинов Чингис, дацан «Балдан Брэйбун»



«Соёлон»

Первое место – лошадь по имени Цыган, наездник Раднаев Булат, хозяин Гомбоев Жаргал, дацан «Балдан Брэйбун»

Второе место – лошадь по имени Бурэн, наездник Цыренов Агван, хозяин Салимзянов Эрдэм, дацан «Балдан Брэйбун»

Третье место – лошадь по имени Хээр, наездник Бадмаев Отсор, хозяин Малакшинов Петр, Гэгэтуйский дацан



«Ехэ насан»

Первое место – лошадь по имени Талын Шэмэг, наездник Ешонов Тумэн, хозяин Бадмаев Гомбо, Иволгинский Дацан, дворец Будды Ваджрадхары

Второе место – лошадь по имени Самосвал, наездник Цыренов Агван-Жамсо, хозяин Гомбоев Баир, дацан «Балдан Брэйбун»

Третье место – лошадь по имени Хонгор, наездник Эрдынеев Нима, хозяин Санжиев Олег, дацан «Балдан Брэйбун»



«Хатар»

Первое место – лошадь по имени Горта, наездник Расщупкин Никита, хозяин КФХ «Заря», дацан «Балдан Брэйбун» (Забайкальский край)

Второе место – лошадь по имени Быстролёт, наездник Дагбаев Данзан, хозяин Цыретаров Бато, Эгитуйский дацан

Третье место – лошадь по имени Пилот, наездник Барлуков Иван, хозяин КФХ «Заря», дацан «Балдан Брэйбун»



Участники занявшие первое, второе и третье места были награждены грамотами и ценными призами, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.



