На торговые площадки Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, AliExpress
Центр «Мой бизнес» г.Улан-Удэ предоставляет комплексную услугу по выходу на маркеплейсы предпринимателям и самозанятым Бурятии.
Специалисты центра помогут бизнесменам выйти на торговые площадки Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, AliExpress, которые помогут развить и масштабировать деятельность компаний, сообщается на аккаунте центра предпринимательства «Мой бизнес» в соцсети.
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Как отмечают в центре, они помогут бизнесменам выбрать наиболее эффективную площадку, зарегистрировать аккаунт и заключить договор с площадкой, проконсультируют по самым актуальным вопросам – от создания карточек товаров и штрих-кодов до контроля первой отгрузки и доставки товаров до склада площадки.
Центр «Мой бизнес» предлагает предпринимателям получить пошаговую инструкцию по работе на маркетплейсе и доступ к сервису аналитики.
Для самозанятых Бурятии услуга будет бесплатной, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует программа софинансирования - 20% от общей стоимости услуг - 25 тысяч рублей.
Заполнить заявку можно на сайте msp03.ru.
В Бурятии бизнесменам помогут выйти на маркетплейсы
Общество, Фото:
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