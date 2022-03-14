Абсолютными победителями стали закаменцы
13 марта в Улан-Удэ завершился фестиваль по разбиванию хребтовой кости «Алтан Мундарга». Соревнования прошли в возрастных группах у мужчин: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-15 лет, 16-19 лет, 20-25 лет, 26-31 год, 32-37 лет, 38-43 лет, 44-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше. У женщин: от 14 до 30 лет, от 31 года и старше.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
Возрастная группа 6-8 лет
Первое место - Алдар Д. (Санагинский дацан)
Первое место - Жалсан Г. (Иволгиснкий дацан)
Возрастная группа 9-12 лет
Первое место – Владимир Ц. (Закаменский район)
Второе место – Эрдэм Д. (Тункинский район)
Третье место – Антон Ц. (Закаменский район)
Возрастная группа 13-15 лет
Первое место – Алексей Б. (Закаменский район)
Второе место – Хэшэгто Г. (Окинский район)
Третье место – Ашата Ц. (Закаменский район)
Возрастная группа 16-19 лет
Первое место – Соел Т. (Тункинский район)
Второе место – Булат Б. (Закаменский район)
Третье место – Агван Б. (Закаменский район)
Возрастная группа 20-25 лет
Первое место - Шойжилоев Самбу (Закаменский район)
Второе место - Хадаев Баир (Закаменский район)
Третье место - Ендонов Леонид (Закаменский район)
Возрастная группа 26-31 лет
Первое место - Сантуев Руслан (Баргузинский район)
Второе место - Бальжуров Бато Очир (Закаменский район)
Третье место - Дмитриев Леонид (Иркутская область)
Возрастная группа 32-37 лет
Первое место - Габанов Климентий (Окинский район)
Второе место - Будуев Болот (Забайкальский край)
Третье место - Раднаев Жаргал (Кижингинский район)
Возрастная группа 38-43 года
Первое место - Дармаев Гэсэр (Закаменский район)
Второе место - Дондоков Тумур (Забайкальский край)
Третье место - Данзанов Эдуард (Селенгинский район)
Возрастная группа 44-49 лет
Первое место - Доржиев Зоригто (Закаменский район)
Второе место - Михайлов Виктор (Забайкальский край)
Третье место - Жигмитжамсоев Юмдылык (Забайкальский край)
Возрастная группа 50-59 лет
Первое место - Базаров Александр (Закаменский район)
Второе место - Дарижапов Булат (Закаменский район)
Третье место - Цыренов Цырен (Закаменский район)
Возрастная группа от 60 и старше
Первое место - Доржиев Аркадий (Закаменский район)
Второе место - Маланов Илья (Иркутская область)
Третье место - Лубсанов Рыкзын (Забайкальский край)
Женщины 14-30 лет
Первое место - Баярма Д. (Закаменский район)
Второе место - Очирова Алтана (Закаменский район)
Третье место - Дарижапова Сэсэг (Закаменский район)
Женщины от 31 года и старше
Первое место - Цыренова Баярма (Закаменский район)
Второе место - Опонтеева Долгор (Тункинский район)
Третье место - Гармаева Аюна (Иркутская область)
Командные места
Первое место - Хуртага (Закаменский район)
Второе место - Нютаг (Забайкальский край)
Третье место - Сборная «Закамна»
Абсолютным победителем у женщин стала четырнадцатилетняя Баярма Д. из Закаменского района. У мужчин – Бальжуров Бато Очир (Закаменский район), выигравший главный приз – 500 тысяч рублей. Об этом сообщает федерация национальной игры «Сээр хухалха».
В Улан-Удэ завершился фестиваль по разбиванию хребтовой кости
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