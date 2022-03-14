В Забайкалье разрешат массовые мероприятия численностью до трёх тысяч человек

В регионе произошло снижение заболеваемости ещё на 35%



Власти Забайкальского края вводят постепенное снятия ограничений на массовые мероприятия.

Суточный показатель заболеваемости коронавирусом по Забайкальскому краю пока остаётся достаточно высоким - он выше российского в 2,3 раза, несмотря на достаточно серьёзные темпы снижения, сообщает официальный портал региона.



Как рассказала на оперативном совещании краевого правительства руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкалью Светлана Лапа, по сравнению с прошлой неделей снижение заболеваемости произошло ещё на 35%.



- Несмотря на все послабления, мы ещё готовим предложения. Нужно очень аккуратно к ним относиться, особенно в части проведения массовых мероприятий. Остаётся действующим постановление главного санитарного врача, которое определяет три обязательных критерия для решения вопроса о проведении массовых мероприятий с определённой численностью от 500 до тысячи, от тысячи до 3 тысяч и более 3 тысяч человек. Мы пока выходим по критериям только на мероприятия до 3 тысяч человек. Предложения озвучим для обсуждения, - сказала Светлана Лапа.



В свою очередь, губернатор Забайкалья Александр Осипов согласился с тем, что снятие ограничений должно быть постепенным, чтобы не допустить роста заболеваемости.

