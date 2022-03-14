Монголия отменила ПЦР-тестирование для иностранных туристов

С 14 марта ПЦР и экспресс-тестирование больше не требуются для въезда в страну



С сегодняшнего дня, 14 марта, власти Монголии отменили обязательное ПЦР и экспресс-тестирование для иностранных туристов, въезжающих в страну. Об этом заявило министерство здравоохранения Монголии, сообщает агентство «Синьхуа Новости».



По распоряжению вице-премьера Монголии, в соответствии с порядком для иностранных граждан, прибывающих в страну из-за рубежа туристам - необходимо заполнить анкету о состоянии здоровья, им теперь не нужно проходить дополнительный тест на коронавирус.



Также для иностранных туристов отменяется обязательный карантин, а по прибытию в Монголию для них нет дополнительных требований для выезда в сельские районы страны. Кроме того, каждый желающий иностранец может бесплатно пройти вакцинацию и лечение от коронавируса.



- За последние 24 часа в Монголии было зарегистрировано 94 новых случая инфицирования коронавирусом нового типа /COVID-19/, что является минимальным суточным приростом с начала локальной вспышки омикрон-штамма. В результате, общее количество заболевших в стране достигло 467970 человек, -- говорится в официальном сообщении минздрава Монголии.



Отмечается, что за прошедший день в стране не было зафиксировано ни одного летального исхода от заболевания. Общее количество жертв эпидемии COVID-19 составляет 2105 человек.





