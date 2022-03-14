В Бурятии состоялся очередной этап рыболовного кубка республики

Общество, Фото: пресс-служба федерации рыболовного спорта РБ

Соревнования проходили в Селенгинском районе



12 марта в Бурятии прошёл чемпионат Селенгинского района по ловле на мормышку со льда. Соревнования на Гусином озере стали третьим этапом кубка республики сезона 2022-2023 гг.



В Бурятии, помимо федерации рыболовного спорта РБ, существует женская рыболовная лига «ЛедиБур», в которой состоят 35 участниц. Девушки на этот раз соревновались между собой в личном зачёте, так как для проведения соревнований в командном зачёте необходимо соблюдать условия кворума. У женщин ведётся свой рейтинг, по результатам которого будут проводиться отборы для участия на всероссийских соревнованиях: чемпионата или кубка России по мормышке 2023 года.



По итогам соревнований, победителями и призёрами стали:



Женщины

Первое место – Фёдорова Н.

Второе место – Ткачёва Т.

Третье место – Гордеева Т.



Мужчины

Первое место – Баганов С. («Нукер-1»)

Второе место – Богачев И. («Фишеры»)

Третье место – Сороковых А. («Торнадо-1»)



Командный зачёт

Первое место – «Торнадо-1»

Второе место – «Фишеры»

Третье место – «Нукер-1»



В первой декаде апреля состоится чемпионат республики (0+). Место проведения и регламент будет опубликован чуть позже, сообщает федерация рыболовного спорта РБ.

