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В Бурятии состоялся очередной этап рыболовного кубка республики

В Бурятии состоялся очередной этап рыболовного кубка республики
Общество,  Фото:пресс-служба федерации рыболовного спорта РБ
Соревнования проходили в Селенгинском районе

12 марта в Бурятии прошёл чемпионат Селенгинского района по ловле на мормышку со льда. Соревнования на Гусином озере стали третьим этапом кубка республики сезона 2022-2023 гг.

В Бурятии, помимо федерации рыболовного спорта РБ, существует женская рыболовная лига «ЛедиБур», в которой состоят 35 участниц. Девушки на этот раз соревновались между собой в личном зачёте, так как для проведения соревнований в командном зачёте необходимо соблюдать условия кворума. У женщин ведётся свой рейтинг, по результатам которого будут проводиться отборы для участия на всероссийских соревнованиях: чемпионата или кубка России по мормышке 2023 года.

По итогам соревнований, победителями и призёрами стали:

Женщины
Первое место – Фёдорова Н.
Второе место – Ткачёва Т.
Третье место – Гордеева Т.

Мужчины
Первое место – Баганов С. («Нукер-1»)
Второе место – Богачев И. («Фишеры»)
Третье место – Сороковых А. («Торнадо-1»)

Командный зачёт
Первое место – «Торнадо-1»
Второе место – «Фишеры»
Третье место – «Нукер-1»

В первой декаде апреля состоится чемпионат республики (0+). Место проведения и регламент будет опубликован чуть позже, сообщает федерация рыболовного спорта РБ.
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